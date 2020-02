Gandini criptico su ‘Twitter’: è il Milan il club oggetto della sua riflessione?

NEWS MILAN – Umberto Gandini, ex dirigente di Milan e Roma, ha scritto un post, sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Twitter‘, piuttosto criptico.

“Non si può ambire a una grande squadra in campo se non si ha una grande società (in termini di cultura, credibilità, competenza) alle spalle. Parere personale sempre valido”.

Le parole di Gandini lasciano presagire riferimenti al club rossonero, attualmente di proprietà del fondo Elliott Management Corporation, che non trova una stabilità societaria e nel management ormai da 3 anni, epoca della cessione da Fininvest ai cinesi.

Intanto, in questi giorni, si sono diffusi dei ‘rumors‘ di calciomercato che vorrebbero il Milan pronto a sostituire Stefano Pioli al termine della stagione. Ecco, oggi in conferenza stampa, qual è stata la risposta del tecnico emiliano: continua a leggere >>>

