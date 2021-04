Gaffe social Saelemaekers: “Concentrati per domenica”. Ma si gioca lunedì….

Alexis Saelemaekers, esterno d'attacco del Milan, ha pubblicato un post social dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Piccola gaffe del belga

Come succede ad ogni fine match, alcuni dei calciatori del Milan postano una foto su Instagram per concedere una piccola analisi. Più facile farlo dopo una vittoria ovviamente, ma Alexis Saelemaekers non si è sottratto alla solita prassi nonostante tutto. Questo il suo messaggio: "Ogni giorno è una nuova opportunità! Concentrati per domenica". Peccato che la partita alla quale si riferisce il numero 56 si giochi il prossimo lunedì. I rossoneri, infatti, sfideranno la Lazio in un vero e proprio scontro Champions allo Stadio Olimpico. Piccola gaffe di Alexis, che però ha corretto il tiro pochi minuti dopo. Leggi qui le pagelle post Milan-Sassuolo dei rossoneri