Gabbia torna in gruppo, i complimenti del Milan: “Bentornato Matteo!”

Gabbia in gruppo, il messaggio del Milan

Finalmente una buona notizia per Matteo Gabbia e per il Milan. Il difensore centrale, out dal 13 dicembre per un infortunio al ginocchio, è tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo. Dopo un’assenza di più di due mesi, dunque, convocazione all’orizzonte per il prodotto del settore giovanile rossonero. Un trattamento particolare per Gabbia da parte del Milan che, attraverso il proprio profilo Twitter, si è congratulato con il ragazzo dopo la fine del calvario appena trascorso. Il post.

Mercato Milan – L’attaccante non rinnova, Raiola lo porta in rossonero? VAI ALLA NOTIZIA >>>