Francia, tensione Maignan-Griezmann? Il portiere del Milan risponde così

Nelle ultime ore dalla Francia sono giunte alcune indiscrezioni secondo cui ci sarebbero state tensioni tra Mike Maignan ed Antoine Griezmann . A rivelarlo il noto quotidiano 'L'Équipe', nella sua edizione online. Secondo quanto riferito, infatti, il portiere del Milan sarebbe stato accusato di aver fatto fuori il compagno di Nazionale dalla selezione de 'Les Bleus'. L'attaccante dell' Atletico Madrid , infatti, nello scorso mese di settembre ha annunciato la propria decisione di non voler più rispondere alle convocazioni del CT transalpino.

Francia, Maignan contro Griezmann? Ecco la risposta ironica del portiere del Milan

Dietro a questa scelta, secondo quanto riferiscono dalla Francia, ci sarebbe quella sfuriata fatta da Mike Maignan al termine della sfida contro l'Italia in cui il portiere del Milan se la prese, da leader, con l'atteggiamento della squadra e di alcuni singoli. Lo stesso Antoine Griezmann ha risposto al post su 'X' pubblicato da 'Actu Foot' in merito a questa notizia. Ma non solo, perché anche l'estremo difensore rossonero si è schierato commentando così: "Ahahaha ho le spalle larghe ... Chi sarà il prossimo?".