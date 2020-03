Fontana: “In Lombardia chiedono di chiudere tutto adesso per poi ripartire”

NEWS SERIE A – Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia e tifoso del Milan, ha postato, sulla sua pagina ufficiale di ‘Facebook‘, un messaggio per commentare l’emergenza coronavirus nel nostro Paese.

“È il tempo della fermezza. Ho incontrato i Sindaci dei capoluoghi lombardi e il Presidente di Anci Lombardia, chiedono tutti la stessa cosa: chiudere tutto adesso (tranne i servizi essenziali) per ripartire il prima possibile. Le mezze misure, l’abbiamo visto in queste settimane, non servono a contenere questa emergenza”, ha detto Fontana.

Ecco, invece, come ha commentato la diffusione ed il contagio del CoVid-19 il Presidente rossonero, Paolo Scaroni. Per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

