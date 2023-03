Fiorentina-Milan, la carica del ritrovato Bennacer: “Rieccoci”

Il centrocampista del Milan , Ismael Bennacer , è pronto a tornare in campo stasera nella partita contro la Fiorentina . Il rossonero è carico. Ecco il suo tweet in vista della gara del Franchi.

"Rieccoci". Ismael Bennacer potrebbe già partire da titolare nella sfida di stasera contro la Fiorentina. Per il centrocampista rossonero, sarà molto importante ritrovare minuti nelle gambe per cercare la migliore forma possibile in vista della sfida fondamentale contro il Tottenham. Per il Diavolo, quindi, due partite di fila davvero molto importanti per la stagione. Fiorentina-Milan, le probabili scelte di Italiano e Pioli