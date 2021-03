Fiorentina-Milan 2-3, Kjaer esalta il gruppo: “La famiglia” (FOTO)

Simon Kjaer, dopo Fiorentina-Milan, è intervenuto sui social per celebrare una vittoria importantissima. Questo il post

Dopo l'eliminazione dall'Europa League, il Milan si rialza in campionato e continua la sua corsa all'obiettivo Champions League e non solo. Una vittoria arrivata grazie alla prestazione di una squadra sempre determinata e unita. Simon Kjaer, attraverso i propri profili social, ha voluto sottolineare proprio l'unione di un gruppo che non può che essere definito 'famiglia'. I giocatori si aiutano e stanno continuando a fare qualcosa di eccezionale. Questo il post.