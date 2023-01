FIFA 23, ecco la Squadra dell’Anno: presente anche Hernandez del Milan

Electronic Arts ha svelato il Team of the Year: tra gli 11 che vanno a formare la squadra, anche Theo Hernandez del Milan

Electronic Arts ha svelato il Team of the Year : tra gli 11 che vanno a formare la squadra, anche Theo Hernandez del Milan . Un riconoscimento per il 2022 del terzino francese. Ecco il tweet.

Il terzino del Milan è l'unico giocatore della Serie A a guadagnarsi uno spazio in questa speciale squadra. Per Theo Hernandez fondamentali lo Scudetto e la grande stagione con i rossoneri, compresa la finale conquistata ai Mondiali 2022 in Qatar con la Francia. Andiamo a vedere anche il resto del team. In attacco il tridente formato da Karim Benzema, Kylian Mbappé e Leo Messi. Centrocampo a tre composto da Jude Bellingham, Kevin De Bruyne e Luka Modrić. Infine la difesa: a difendere i pali Thibaut Courtois, centrali difensivi Éder Militão e Virgil van Dijk. Sulle fasce Theo Hernández e Achraf Hakimi.