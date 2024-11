Ex Milan, Tonali fa l’impresa con l’Arsenal. E i tifosi: “Torna a casa Sandro”

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan oggi in forza al Newcastle, si è reso protagonista dell'impresa contro l'Arsenal. Nonostante non abbia giocato da titolare, infatti, il mediano italiano ha disputato 26' contro i 'Gunners' e ha rimediato un giallo nel match terminato 1-0 per i suoi grazie alla rete di Alexander Isak. Se è vero che le 'Magpies' nelle ultime stagioni sono entrate in una nuova dimensione, era parecchio difficile pensare ad un successo di prestigio come quello ottenuto nella giornata di ieri, sabato 2 novembre.