MILAN NEWS – Splendide notizie in quel di Siviglia per Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo spagnolo di proprietà del Milan ma in prestito agli andalusi, e per la sua compagna, Alyssa Rodríguez, mamma dei suoi due figli, Alessio e Bianca.

Suso, infatti, con un post pubblicato sui propri canali social ufficiali, ha reso noto a tutti di aver chiesto alla propria donna di sposarlo. E lei, naturalmente, ha accettato entusiasta.