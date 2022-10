Ex Milan – Suso: “Higuaín, che grande piacere giocare con te”

Jesús Suso, ex esterno offensivo del Milan, ha giocato per poco tempo in rossonero con Gonzalo Higuaín ma non l'ha dimenticato: il post social

Daniele Triolo

Nei giorni scorsi Gonzalo Higuaín, ex attaccante anche del Milan per qualche mese nel 2018, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato non appena sarà terminata la stagione in MLS con l'Inter Miami CF.

Uno dei suoi ex compagni in rossonero, nonostante abbia giocato per poco tempo con il 'Pipita', non l'ha mai dimenticato. Stiamo parlando di Jesús Suso, esterno offensivo spagnolo oggi al Siviglia. Ecco il bel post pubblicato dal fantasista andaluso su 'Instagram'.

"Che grande piacere è stato giocare con te insieme, signore. Congratulazioni per la carriera che parla da sola. Tutto il meglio Pipon", ha scritto Suso a Higuaín.