Ex Milan, Seedorf si allena e sui social spiega: “La mente è la chiave”

47 anni e non sentirli. Clarence Seedorf continua a dispensare la sua bravura e si mantiene allenato come è possibile vedere grazie al suo ultimo post su Instagram. L'ex centrocampista del Milan mostra la sua, ottima, forma fisica e quel tocco al pallone impossibile da perdere per un campione come lui.

"Qualsiasi cosa ti sia stata regalata ha bisogno di impegno e costanza per mantenerla ed eventualmente migliorarla per preservare il dono e rispettarlo". Inizia così il testo allegato al video postato sul profilo sociale dell'olandese. "Molte chiacchiere non basteranno! La mente è e sarà sempre la chiave per essere disciplinata e fare ciò che è giusto per essere eccellente" conclude Seedorf, spiegando il suo mantra.