Ex Milan, Ravezzani su Donnarumma: “Ecco i moralisti dei fischi”

Hanno fatto polemica i fischi rivolti dagli spalti di San Siro a Donnarumma , ex portiere del Milan . Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così su X proprio il clamore per i fischi all'ex estremo difensore rossonero durante Italia-Ucraina. Ecco il suo pensiero.

"Per anni han tollerato i cori più osceni sugli spalti ma oggi ecco i moralisti dei fischi. Perché un calciatore che ha ferito i suoi tifosi in Nazionale bisogna applaudirlo. In base a questo concetto aboliamo i fischi anche per chi gioca malissimo. Ma da domani ok a ogni insulto".