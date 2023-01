Ex Milan, Montolivo compie 38 anni: l’omaggio social del Diavolo

Oggi, 18 gennaio 2023, compie 38 anni Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, a cui il Diavolo ha rivolto un omaggio via social

Nella giornata di oggi, 18 gennaio 2023, Riccardo Montolivo compie 38 anni. Il classe 1985 è stato uno degli ultimi capitani del Milan e con la casacca rossonera ha vestito per ben 91 volte la fascia al braccio. Prima di cederla poi a Leonardo Bonucci quando quest'ultimo arrivò dalla Juventus .

Milan, Riccardo Montolivo compie 38 anni

Dopo essere nato calcisticamente nell'Atalanta, con cui ha poi esordito da professionista in Serie A, ha giocato gran parte della sua carriera alla Fiorentina, prima di essere ceduto al Milan nel 2012. Con la casacca rossonera, in 129 presenze in campionato, ha siglato 8 centri e si è tolto la soddisfazione di vincere la Supercoppa Italiana nel 2019.