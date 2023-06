Ex Milan, Huntelaar rinnovo con l’Ajax fino al 2027 | NEWS

"L'Ajax ha raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con Klass Jan Huntelaar, congratulazioni". L'ex attaccante ha giocato con la maglia del Milan nella stagione 2009/2010, con trenta presenze complessive e 7 gol, per poi passare allo Schalke 04, dove ha giocato 249 partite con 128 gol. Con la maglia dell'Ajax 257 presenze e 158 gol. L'olandese, oltre alla veloce doppietta contro il Catania in Seria A, non ha mai lasciato il segno con la maglia del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, l'impatto a bilancio del rinnovo di Leao >>>