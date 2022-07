Ex Milan, buon compleanno a Christian Vieri: per Bobo sono 49

Cresciuto in Australia, a fine anni Ottanta è tornato in Italia dove, dopo l’esordio con il Torino, ha giocato con Pisa, Ravenna, Venezia e Atalanta. Una stagione alla Juventus (1996-97), poi l'Atletico Madrid. Poi di nuovo Italia con la Lazio, per poi passare all’Inter l’anno successivo; in maglia nerazzurra ha realizzato 123 goal in centonovanta partite. Tra il 2005 e il 2009, ultimo anno di attività, ha giocato in diverse squadre: Milan, Monaco, Atalanta e Fiorentina, per poi chiudere con la maglia della Dea.