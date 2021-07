Ex Milan – Bonaventura difende Donnarumma: “Tanti parlano, ma tu …”

Giacomo Bonaventura si è complimentato con Gigio Donnarumma per la vittoria ad Euro 2020 e lo ha difeso dalla critiche dei tifosi del Milan

Giacomo Bonaventura si è complimentato con Gigio Donnarumma per la vittoria ad Euro 2020 e lo ha difeso dalla critiche dei tifosi del Milan . L'ex centrocampista rossonero lo ha fatto con una storia su Instagram.

Donnarumma è stato eletto miglior giocatore del torneo, dopo essere risultato decisivo sia in semifinale che in finale ai calci di rigore. Prestazioni che lo hanno portato ad essere eroe nazionale. Ma i tifosi del Milan non hanno dimenticato il suo tradimento.