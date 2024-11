Ex Milan, il solito Boateng: gol spettacolare al Joga Bonito Tour (VIDEO)

L'ex giocatore del Milan, Kevin Prince Boateng, non ha perso il vizio: gol incredibile nel Joga Bonito Tour di Ronaldinho. Ecco il video

Kevin Prince Boateng non ha perso il vizio. L'ex giocatore del Milan è fra i volti noti del famoso Joga Bonito Tour organizzato da Ronaldinho . L'evento organizzato dall'ex campione brasiliano fa tappa in Australia e Boateng si rende protagonista con un gol a dir poco spettacolare.

Una rete di prima intenzione decorata da una sforbiciata da vero campione. Boateng, come detto, non sembra aver perso il vizio degli eurogol e a tutti i tifosi del Milan viene in mente quell'assurda azione nella sfida di Champions League fra i rossoneri e il Barcellona di Guardiola.