Ex Milan, Balotelli: “Sono molto felice, mi manca solo l’amore” | News

Balotelli ha risposto ai tifosi su Instagram

L’ex attaccante del Milan, Mario Balotelli, oggi in forza al Monza, ha risposto alle domande dei suoi followers su Instagram. Tra le sue risposte, ne spicca una in particolar modo. “Sono molto felice, mi manca solo l’amore per raggiungere quella felicità a 360 gradi“.

SuperMario ha avuto un avvio di stagione un po' sfortunato a causa di un infortunio che lo sta tenendo fuori dai campi di gioco da fine dicembre. Ad oggi si conta una sola presenza condita da un gol con la maglia della squadra biancorossa.