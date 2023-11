Balotelli: “Pato era più forte di tutti. Guardai il video e dissi …”

Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan oggi tornato all'Adana Demirspor in Turchia, è stato ospite di 'TVPlay'. Rispondendo ad una domanda secca, ovvero se la prima versione di Alexandre Pato, quella vista in rossonero nel 2008, sia stata più forte di Rafael Leão, 'SuperMario' ha detto senza indugi: "Il Prime Pato era più forte di tutti. Ha fatto quel gol a Barcellona, ok, ma era troppo forte in generale".