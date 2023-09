Ex Milan, Ballo-Touré: “Grazie per queste stagioni” | (Foto)

Fodé Ballo-Touré, terzino, ha lasciato il Milan per il Fulham sul gong del calciomercato estivo. Ecco il suo ringraziamento su Instagram

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha lasciato partire tantissimi giocatori da Milanello. Anche durante l'ultimo giorno di mercato estivo, la dirigenza ha lavorato molto per trovare una soluzione agli esuberi. Sul gong, anche Fodé Ballo-Touré, terzino, ha lasciato il Milan per il Fulham. Ecco il suo ringraziamento su Instagram.