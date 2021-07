Ex Milan – Axel Campeol lascia il calcio: “Fine di un viaggio meraviglioso”

L'ex giocatore del Milan Primavera, Axel Campeol, lascia ufficialmente il calcio a soli 21 anni: "Fine di un viaggio meraviglioso"

L'ex giocatore del Milan Primavera , Axel Campeol , lascia ufficialmente il calcio a soli 21 anni . Il terzino sinistro ha giocato 12 partite in rossonero nella stagione 2017/2018 . Con un video messaggio postato sul suo profilo Instagram, però, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo anni difficili nella sua pur giovane carriera.

"Non è mai facile prendere una decisione come questa, soprattutto se sei cresciuto in questo ambiente. Credo però che nella vita felicità e realizzazione personale meritino di stare al primo posto. Perciò inizia oggi un nuovo capitolo dalla mia vita… Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questa indimenticabile avventura", le parole di Campeol.