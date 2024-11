Ex Milan, Antonini raggiunge Pioli all’Al Nassr: “Inizia un nuovo capitolo”

Attraverso i propri canali social, Luca Antonini, ex giocatore del Milan, ha annunciato il suo nuovo incarico in Arabia Saudita

Un altro ex Milan sbarca in Arabia Saudita. Dopo Stefano Pioli, è il turno di Luca Antonini. L'ex terzino rossonero ha annunciato, attraverso i propri canali social, il suo nuovo incarico come tecnico dell'U17 dell'Al Nassr. Ecco, di seguito, quanto scritto da Antonini.