Elkann: “Grande Milan contro il Napoli. Vorrei la mia Juve così”

Lapo Elkann, tifoso della Juventus, ha esaltato sui social la vittoria del Milan sul campo del Napoli per 0-4

Il Milan vince e convince sul campo del Napoli: i rossoneri si aggiudicano la prima delle tre partite nel mese d'aprile contro i partenopei. Il Diavolo lancia un chiaro segnale in vista delle due sfide in Champions League. Una grande partita, tanto da essere presa in considerazione da tifosi di altre squadre.