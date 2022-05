Donnarumma ricorda Raiola: “Sei stato unico per me. Mi manchi già”

Gianluigi Donnarumma, uno degli assistiti più famosi di Mino Raiola, ha ricordato il suo agente, scomparso ieri. Il suo post su 'Instagram'

"Sono così triste che non so neanche se riuscirò a dire tutto quello che vorrei. Mino, sei stato unico per me, ti ringrazio per essere stato al mio fianco da quando ero un ragazzino fino ad oggi e so che anche da lassù starai sempre a guardarmi e a incitarmi come hai sempre fatto. Ti ho fatto una promessa tempo fa, sappi che la manterrò … Ti voglio bene. Mi manchi già".