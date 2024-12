Domenica Milan-Genoa: Balotelli ‘sorprende’ i tifosi sui social | FOTO

Nella giornata di domenica 15 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro si incontreranno Milan e Genoa, in un match che avrà senza dubbio un sapore speciale per Mario Balotelli. L'ex attaccante rossonero, infatti, è tornato nel giro della Serie A da qualche mese, da quando ha accettato l'offerta del Grifone. Prima sotto la guida di Alberto Gilardino, poi con Patrick Vieira, con cui c'erano stati alcuni screzi in passato. Fino a questo momento non ha avuto tantissimo spazio ad essere onesti, ma non è detto che con il miglioramento delle sue condizioni fisiche possa trovare sempre più minutaggio.