Dest, gli Stati Uniti celebrano il suo assist di testa sui social (FOTO)

Gli Stati Uniti hanno celebrato con un post sui propri canali social l'assist di testa fornito da Sergino Dest per il gol di Pulisic

Sergino Dest sta disputando un bel Mondiale con la propria nazionale. Gli Stati Uniti, dopo il successo contro l'Iran, hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale e il terzino del Milan è stato protagonista assoluto del match. Dest, infatti, è stato autore dell'assist per il gol della vittoria di Pulisic e il colpo di testa del rossonero è stato celebrato dalla sua nazionale sui propri social. "Bellezza", la parola apparsa insieme alla foto che ritrae Dest nel colpire il pallone di testa. Milan, ce l'avevi in pugno! Ora sulle sue tracce c'è l'Inter.