Derby Inter-Milan, Tomori celebra la vittoria in Supercoppa Italiana | SOCIAL

In questa stagione, con F0nseca allenatore, Tomori è finito in panchina dopo la pessima prestazione contro la Fiorentina. Il difensore centrale inglese sembrava sul punto di essere ceduto in questo mese, con la Juventus ed alcune squadre della Premier League interessate ad acquistarlo. Ma l'esonero di Fonseca e l'arrivo di Conceicao hanno cambiato il suo destino: il nuovo allenatore del Milan considera Tomori importante per il gruppo e, dopo diverse panchine, l'ha schierato titolare in queste due partite della Supercoppa Italiana.