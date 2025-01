Derby Inter-Milan, gol e festeggiamenti per Theo Hernandez | SOCIAL

Ieri sera, il Milan ha battuto l'Inter in Supercoppa Italiana ed Hernandez, autore del 1° gol rossonero, ha condiviso sui social la sua gioia.

Ieri sera, il Milan ha battuto l'Inter 2-3 ed ha conquistato la Supercoppa Italiana . Theo Hernandez , autore del gol che ha dato il via alla rimonta rossonera, ha condiviso sui social la sua gioia per il trofeo conquistato.

Dopo un periodo negativo, Theo Hernandez sembra essersi ripreso. Nelle ultime partite con Paulo Fonseca, il terzino classe 1997 è stato messo in panchina. Durante questa stagione, il francese si è reso protagonista di prestazioni negative ed episodi da rivedere, come quando, a Firenze, ha sbagliato il rigore e, a fine partita, ha rimediato un cartellino rosso per proteste.