Derby Inter-Milan, Theo Hernandez più carico che mai: il post social

Derby Inter-Milan, la carica di Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca sempre meno al derby Inter-Milan, in programma alle ore 18 a San Siro. I rossoneri non vincono una stracittadina da quasi 4 anni, quando Alex, Bacca e Niang scrissero il secco 3-0 sui nerazzurri. La squadra di Stefano Pioli vuole rompere l’egemonia dei cugini che dura ormai da troppe partite. Una volontà che Theo Hernandez, attraverso il suo profilo Twitter, ha mostrato in maniera decisa. Il terzino francese è più carico che mai. Ecco il post.

“E’ il giorno del derby!! Forza Milan!!”

