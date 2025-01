Derby Inter-Milan, i complimenti dell’ex rossonero Ronaldinho | SOCIAL

Ieri sera, il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana battendo 2-3 l'Inter e Ronaldinho si è congratulato con la sua ex squadra per il successo.

Ieri sera, il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana battendo l' Inter 2-3 grazie ai gol di Theo Hernandez, Christian Pulisic e Tammy Abraham . Per i rossoneri, da poco allenati da Sergio Conceicao , si tratta dell' ottavo successo nella competizione. Tra i tanti complimenti sui social, sono arrivati anche quelli di Ronaldinho , ex rossonero.

Il brasiliano classe 1980 giocò con la maglia del Milan dal 2008 al gennaio del 2011. Arrivò dal Barcellona del 2008 e venne presentato ai tifosi rossoneri in un San Siro pieno. Il 28 settembre di quell'anno, in Serie A, segnò il suo primo gol col Milan proprio in Derby di Milano contro l'Inter. Nella stagione successiva, egli segnò una tripletta contro il Siena. Con Allegri in panchina, il brasiliano trovò poco spazio anche a causa delle sue uscite in tarda serata ed i ritardi agli allenamenti. La sua avventura rossonera si concluse dopo 95 presenze e 26 gol.