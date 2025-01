Derby Inter-Milan, i ringraziamenti speciali di Emerson Royal | SOCIAL

Per Emerson Royal, la Supercoppa Italiana vinta ieri sera contro l'Inter è stata molto importante. Infatti, per l'ex Tottenham si tratta del primo trofeo della sua carriera calcistica .

Su Instagram, Emerson Royal ha condiviso un reel di circa 3 minuti e mezzo in cui si vede lui, insieme ai suoi compagni di squadra, festeggiare la vittoria in Supercoppa. Egli, nella didascalia, ha scritto: "Campeones ❤️🖤" (Campioni).

Sempre su Instagram, egli ha condiviso anche alcuni scatti di ieri sera scrivendo: "I just wanna say thank you God 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🥇🏆❤️🖤". Il brasiliano, con questa didascalia, ha voluto ringraziare Dio. LEGGI ANCHE: Cassano, altro attacco pesantissimo a Leao: il top player del Milan lo silenzia con un’emoji >>>