Ieri sera, il Milan ha battuto 2-3 l' Inter ed ha portato a casa la Supercoppa Italiana , l' ottava nella sua storia. Alessandro Florenzi , infortunato, ha voluto condividere sui social la sua gioia per questa vittoria.

Nonostante l'infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo dall'estate, Florenzi è andato in Arabia Saudita per volere di Sergio Conceicao. Il neo-allenatore rossonero, infatti, ha voluto anche lui al fianco dei propri compagni. Il terzino destro è arrivato al Milan nel 2021 dalla Roma e, alla sua prima stagione col Diavolo, ha vinto lo Scudetto segnando anche 2 gol in quella Serie A contro Empoli e Verona.