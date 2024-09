Dopo la vittoria nel derby, Pulisic scrive sui social: “Noi siamo il Milan”

Il Milan batte l'Inter 2-1 nel derby che chiude la domenica di Serie A, grazie alle reti di Pulisic e Gabbia, con il momentaneo pareggio firmato da Dimarco. Dopo un periodo difficile, i rossoneri conquistano un successo cruciale, sia per la classifica che per il morale, ridando tranquillità a un ambiente sotto pressione dopo la sconfitta contro il Liverpool nel debutto in Champions. È stata una partita intensa, con il Milan che ha pienamente meritato i tre punti.