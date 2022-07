De Ketelaere, indizio social: la fidanzata ha iniziato a seguire il Milan

La fidanzata, Jozefien Van de Velde, infatti, ha iniziato a seguire il profilo del Milan su Instagram. Da qui ad affermare che questa sia la definitiva prova del passaggio del classe 2001 in rossonero ce ne passa, ma è pur vero che in epoca social questo sia un dettaglio da non trascurare fino in fondo. Vedremo se il via libera definitivo arriverà già in serata oppure ci sarà bisogno di qualche ora in più ma, dalle ultime indiscrezioni, sembra essere soltanto questione di tempo. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>