De Ketelaere al Milan, la sua agenzia: “Quando i sogni diventano realtà”

Dopo un lunga trattativa, il Milan è riuscito a perfezionare l'acquisto di Charles De Ketelaere. L'agenzia del belga, la Sport Career Management, celebra il trasferimento del classe 2001 in rossonero, arrivato al culmine di un duro tira e molla con il Club Brugge. In basso il video postato su Instagram dall'agenzia di De Ketelaere, con a corredo un'eloquente didascalia: "Quando i sogni diventano realtà. Orgogliosi di aver fatto parte del viaggio di Charles fino ad ora. Non vediamo l'ora di vedere cosa deve ancora venire!".