Danimarca, Kjaer: “Il supporto più incredibile mai visto. Grazie mille”

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, ha voluto ringraziare così i tifosi danesi per il supporto ricevuto

Dopo il malore accusato da Christian Eriksen in Danimarca-Finlandia, il mondo ha applaudito Simon Kjaer per il comportamento adottato nei momenti immediatamente successivi. Il difensore del Milan ha preso in mano una situazione a dir poco complicata ed è stato fondamentale nel primo soccorso del calciatore dell'Inter. Attraverso il proprio profilo Instagram, all'indomani della sconfitta contro il Belgio, ha voluto ringraziare il popolo danese per il supporto ricevuto. Ecco il post: "Il supporto più incredibile che abbia mai visto! Non lo dimenticherò mai. Grazie mille per il supporto, Danimarca".