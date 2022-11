Cremonese-Milan, due maglie speciali per ricordare Ugo Tognazzi

Ugo Tognazzi , grande attore, regista e scrittore cinematografico italiano, scomparso nel 1990 , avrebbe compiuto 100 anni proprio in questo 2022 .

Cremonese-Milan nel segno e nel ricordo di Ugo Tognazzi

Come noto Tognazzi aveva il cuore diviso a metà tra la Cremonese, squadra della città in cui era nato, e il Milan, squadra per la quale effettivamente era un accanito tifoso.