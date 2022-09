Compleanno Thiago Silva, il post di auguri del Milan sui social

Thiago Silva, ex difensore del Milan oggi al Chelsea, festeggia oggi il 38° compleanno. Gli auguri del club rossonero via social

Nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 22 settembre 1984 , oggi Thiago Silva , ex difensore del Milan , festeggia il suo 38° compleanno . Il club rossonero, in cui il centrale oggi al Chelsea ha giocato per tre stagioni, dal 2009 al 2012 , gli ha fatto gli auguri con un post pubblicato sui propri canali social ufficiali.

Acquistato dal Fluminense per 10 milioni di euro nel gennaio 2009, Thiago Silva ha indossato la maglia del Milan fino al luglio 2012, quando fu ceduto al PSG per 42 milioni di euro, in coppia, per altro, con Zlatan Ibrahimović, all'epoca valutato dai club 24 milioni di euro.