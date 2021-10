Compleanno Krunic: gli auguri del Milan su sito web e canali social

Rade Krunic, centrocampista bosniaco del Milan, festeggia oggi il suo 28° compleanno. Il club rossonero gli ha fatto gli auguri di vero cuore

"Aveva iniziato la stagione alla grande, prima di doversi fermare per un infortunio patito in nazionale ai primi di settembre. Titolare contro la Samp, titolare contro il Cagliari e in entrambe le occasioni tra i migliori in campo, poi lo stop. Rade però ora è pronto a tornare: sfrutterà questa sosta per tornare in gruppo e per ritrovare la condizione migliore. Oggi è il suo giorno, in cui festeggia 28 anni: tanti auguri da tutti noi rossoneri!".