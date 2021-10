Compleanno Ibrahimovic, Bolt: “Non sei umano, ma io sono il migliore” (Video)

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un curioso messaggio di compleanno di Usain Bolt per Zlatan Ibrahimovic

Giornata speciale per Zlatan Ibrahimovic, che compie oggi 40 anni. Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha fatto recapitare allo svedese un messaggio di auguri firmato Usain Bolt. Il noto velocista ha precisato che Zlatan non è umano, ma che il migliore rimane sempre lui. Ecco il simpatico video. Olivier Giroud non convocato per Atalanta-Milan: ecco il motivo