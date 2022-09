Compleanno Giroud, il Milan: “36 e non sentirli, tanti auguri Oli!”

Un avvio di stagione straordinario quello di Olivier Giroud , capace di totalizzare ben 5 gol e un assist in 9 partite tra Serie A e Champions League. Un acquisto a dir poco azzeccato quello del francese che, nella scorsa stagione, è stato uno dei protagonisti assoluti dello scudetto conquistato dal Milan. Come dimenticare la sua doppietta nel derby di ritorno contro l'Inter, oppure i gol contro Napoli e Sassuolo, arrivati sempre in momenti decisivi e delicati.

Oggi è una giornata speciale per Giroud, che compie 36 anni. Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, non ha potuto non dedicare un post di auguri al suo 'talismano sempreverde'. "36 anni e non sentirli... auguri Oli!". Milan-Rafael Leao, rinnovo senza follie o cessione: le ultime news