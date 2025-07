Compleanno Galliani: gli auguri social del Milan allo storico dirigente

Adriano Galliani ha fatto la storia del club rossonero. Per tantissimi anni, precisamente dal 1986 al 2017, è stato l'amministratore delegato del club, nonché braccio destro del Presidente Silvio Berlusconi. In questo lungo lasso di tempo ha vinto la bellezza di 29 trofei in 31 anni. Inoltre, ha ricoperto la carica di vicepresidente vicario per due volte: dal 2004 al 2006 e dal 2008 al 2017.