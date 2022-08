Compleanno Balotelli, 32 per SuperMario: gli auguri del Milan sui social

Tanti auguri a Mario Balotelli per il suo 32esimo compleanno: anche il Milan ha citato SuperMario, ex attaccante rossonero, sui social

Tanti auguri a Mario Balotelli per il suo 32esimo compleanno : anche il Milan ha citato SuperMario, ex attaccante rossonero, sui social. Di seguito il messaggio di auguri dei rossoneri su Twitter.

Balotelli gioca attualmente nell'Adana Demirspor, in Turchia. Ma diverse voci di calciomercato lo vorrebbero in procinto di cambiare squadra. Staremo a vedere. Intanto lui si gode il compleanno: tanti auguri a SuperMario Balotelli.