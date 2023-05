Chi vince la Champions? Yaya Touré sicuro: “Vincerà il Manchester City”

L'ex centrocampista del Manchester City, Yaya Touré è sicuro: quest'anno sarà l'anno dei citizens anche in Champions League

Il profilo Instagram di CalciatoriBrutti ha riportato le parole dell'ex Manchester City, Yaya Touré , in merito a questa edizione della Champions League . Ecco il post e le parole dell'ex citizen.

"5 anni dopo la maledizione lanciata a Pep per non aver rinnovato il contratto di Yaya Toure col City, l’agente Dimitri Seluk ha annunciato già la vittoria dei Citizens. Complimenti a Pep e a Guardiola per là vittoria della Champions contro un’italiana".