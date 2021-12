Champions League, Milan fuori: la ‘vendetta’ di Savic su Saelemaekers

Milan eliminato dalla Champions League. Ed Alexis Saelemaekers, sui social, bersagliato indirettamente dal difensore dell'Atlético Madrid

Daniele Triolo

Chi di linguaccia ferisce, di linguaccia perisce. Peccato che a 'perire', in questo caso, siano il Milan ed Alexis Saelemaekers in particolare. Il 24 novembre scorso, come si ricorderà, sul finire della partita di Champions League al 'Wanda Metropolitano' vinta dal Diavolo con il gol di Junior Messias, il centrocampista belga aveva irriso Stefan Savic, difensore montenegrino dei 'Colchoneros'. Lo aveva fatto con una linguaccia beffarda sulla linea di fondo.

Savic, evidentemente, non aveva mandato giù quello sberleffo in mondovisione. Già, perché, l'ex Fiorentina, sebbene fosse squalificato per Porto-Atlético Madrid di ieri sera al 'do Dragão', non ha dimenticato il gesto di Saelemaekers e ha voluto restituirgli pan per ... linguaccia.

Al termine della partita vinta per 3-1 dalla squadra di Diego Pablo Simeone, che ha certificato il passaggio dell'Atlético agli ottavi di finale di Champions League anche per via della concomitante sconfitta del Milan a 'San Siro' contro il Liverpool (1-2), Savic ha pubblicato sul suo account ufficiale di 'Instagram' un paio di storie eloquenti.

Nella prima esultava per la vittoria dei 'Colchoneros' in Portogallo; nella seconda, come potete vedere qui sopra, Savic ha in sostanza rifatto la linguaccia a Saelemaekers, dando del pagliaccio (l'emoticon parla chiaramente ...) al calciatore del Milan.