Celtic-Milan, Kessie: “Vittoria importante. Torniamo coi 3 punti”

Celtic-Milan, Kessie dopo la gara

CELTIC-MILAN ULTIME NEWS – Al termine della gara vinta dai rossoneri 3-1 contro il Celtic, Franck Kessie ha commentato il risultato su Instagram. “Vittoria importante in Europa League! Torniamo a casa con i tre punti!”, ha scritto il centrocampista ivoriano anche ieri autore di una gara davvero sontuosa. Kessie è sempre più un punto fermo non solo della mediana rossonera, ma dell’intera squadra, La sua presenza in campo è fondamentale, e non è un caso che il Milan ieri sera sia calato con la sua uscita dal terreno di gioco di Glasgow.