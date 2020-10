Celtic-Milan, Donnarumma: “Bella vittoria per iniziare col piede giusto”

Celtic-Milan, Donnarumma dopo la gara

CELTIC-MILAN ULTIME NEWS – Al termine della gara vinta dai rossoneri 3-1 contro il Celtic, Gigio Donnarumma ha commentato il risultato su Instagram. “Una bella vittoria per iniziare con il piede giusto”, ha scritto sui social il portiere classe 1999. Una vittoria importante per i rossoneri che la prossima settimana ospiteranno a San Siro i cechi dello Sparta Praga, sconfitti ieri sera 4-1 in casa contro il Lille. Un successo del Milan consentirebbe alla squadra di mister Pioli di mettere in discesa il discorso qualificazione ai sedicesimi.