Castillejo: “Grazie per non farmi sentire solo. Insieme vinceremo”

NEWS MILAN – Samuel ‘Samu’ Castillejo, esterno offensivo del Milan, classe 1995, si trova in quarantena come tutti, presso il proprio domicilio, per evitare il contagio da coronavirus.

Castillejo ha rivelato, con un post sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘, il suo stato d’animo per l’isolamento domiciliare e la lontananza dalla propria famiglia.