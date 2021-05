Castillejo e Theo Hernandez si godono le vacanze: il post social (FOTO)

Samu Castillejo e Theo Hernandez si godono le vacanze dopo la stagione che ha rivisto la conquista di un posto in Champions da parte del Milan

Dopo una stagione memorabile ed esaltante culminata con la conquista di un posto in Champions League da parte del Milan, è arrivato il momento del 'rompete le righe'. I calciatori non convocati in Nazionale per l'Europeo hanno già iniziato a godersi le meritate vacanze. Tra questi rientrano a pieno titolo Samu Castillejo e Theo Hernandez che, come noto, sono grandi amici fuori dal campo. Lo spagnolo, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post in cui si vede ritratto insieme a suo 'fratello' Theo. Ecco la foto. Intanto Paolo Maldini ufficializza l'addio di Gianluigi Donnarumma: le sue parole